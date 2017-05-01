Девушка Марадоны забила первый в карьере гол рукой

Росио Олива, девушка экс-игрока сборной Аргентины Диего Марадоны, забила первый в своей карьере гол рукой, сообщает Goal. Это произошло в матче Серии Б женского чемпионата Аргентины между командами «Экскурсионистас», цвета которой защищает Олива, и «Камионерос».
Олива открыла счёт в матче, а игра завершилась уверенной победой её команды — 3:0. Однако игроки и тренеры «Камионерос» после игры утверждали, что Олива забила свой дебютный в карьере гол рукой.
«Это была очевидная рука, мы все видели это», — сказал тренер «Камионерос» Федерико Мальдонадо.
На 51-й минуте матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 1986 года между сборными Аргентины и Англии Диего Марадона забил гол рукой. Арбитр посчитал, что мяч был забит головой, и, несмотря на возмущение англичан, гол был засчитан. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев.