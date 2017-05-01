Маттеус не исключает приобретения «Баварией» нескольких игроков «Монако»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус уверен, что перед стартом следующего сезона немецкий гранд усилит свой состав новыми игроками. Маттеус, в частности, назвал некоторых футболистов «Монако», которые, по его словам, попали в поле зрения мюнхенцев.
«Не удивлюсь, если в следующем сезоне один или несколько игроков «Монако» будут играть за «Баварию». Клуб следил недавно за игрой таких футболистов, как Тома Лемар, Тьемуа Бакайоко и Бернарду Силва», — приводит слова Маттеуса Sky Germany.
Уже известно, что по окончании нынешнего сезона повесят бутсы на гвоздь защитник «Баварии» Филипп Лам и полузащитник Хаби Алонсо.