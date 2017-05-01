Пиоли может покинуть «Интер» и возглавить «Цзянсу Сунин»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли по окончании сезона-2016/17 может быть уволен. Несмотря на что ещё недавно после поражения от «Фиорентины» (4:5) руководство нерадзурри отговорило наставника уходить в отставку, летом это может произойти.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что китайские инвесторы хотят пригласить на тренерский мостик другого специалиста. При этом в миланском клубе высоко оценивают работу 51-летнего наставника и готовы предложить ему должность рулевого в китайской команде «Цзянсу Сунин».
Китайский клуб принадлежит Suning Group, являющийся инвестором «Интера». В чемпионате Китая «Цзянсу Сунин» занимает последнее место.