В ООН обеспокоены появлением украинских фанатов в одежде «Ку-Клукс-Клана»

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выразил обеспокоенность в связи с проявлениями расизма и неонацизма на матче 4-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром» (0:1).
«Увиденное на Украине, когда фанаты киевского «Динамо» появились в одежде «Ку-Клукс-Клана» и со свастикой, вызывает серьёзную тревогу. Подобные вещи требуют более глубокого внимания со стороны ФИФА. Разжигание ненависти не должно допускаться на крупных спортивных соревнованиях», — цитирует чиновника Радио ООН.
Видео поведения фанатов можно посмотреть в YouTube.
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