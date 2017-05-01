Каррагер: Моуринью должен радоваться тому, что «МЮ» сыграл 9 матчей в апреле

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер ответил наставнику «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который посетовал, что команда провела 9 матчей в апреле на фоне большого количества травм.
«В «Манчестер Юнайтед» есть игроки, которые привыкли играть такое количество матчей. Думаю, что семь или восемь команд в Европе сыграли девять матчей в апреле. Если вы тренируете „Манчестер Юнайтед“, то должны хотеть сыграть в девяти матчах за месяц, потому что это будет означать, что команда по-прежнему борется в нескольких турнирах. Это, по сути, повод для радости.
Я не вижу ничего необычного в таком числе игр. Это показывает, что вы успешны. Да, они жалуются, но это показывает, что команда в порядке. Девять матчей за апрель — это норма, особенно для «Манчестер Юнайтед». И уж тем более это норма, если они хотят вернуться в Лигу чемпионов", — цитирует Каррагера Sky Sports.