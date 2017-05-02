Галтье принял решение об уходе с поста наставника «Сент-Этьена»

Главный тренер «Сент-Этьена» Кристоф Галтье сообщил руководству клуба об уходе со своего поста в конце сезона, несмотря на то что его контракт рассчитан до лета 2018 года, утверждает L'Equipe.
Галтье возглавил «Сент-Этьен» в декабре 2009 года. В том сезоне он спас команду от вылета из Лиги 1, а в 2013-м выиграл с ней Кубок французской лиги. Это был первый трофей зелёных за 32 года.
На текущий момент «Сент-Этьен» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 49 очков в 34 матчах.