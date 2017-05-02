Иско: от гола Рамоса в финале ЛЧ против «Атлетико» у меня до сих пор мурашки

Полузащитник мадридского «Реала» Иско накануне первого полуфинального поединка Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился воспоминаниями от двух финалов ЛЧ с участием этих команд — в Лиссабоне (2014 год) и в Милане (2016 год).
«От воспоминаний о голе Рамоса в Лиссабоне у меня до сих пор мурашки по коже. Это был важнейший мяч, и когда Серхио забил, стало ясно, что победу мы не упустим.
Серия пенальти в Милане была самым напряжённым моментом во всей моей карьере. Я тогда должен был пробивать одиннадцатиметровый, если бы после первых пяти ударов счёт был равный, но мои партнёры справились.
Я надеюсь, результат нынешнего противостояния повторит предыдущие. Но игроки «Атлетико», вероятно, горят желанием взять реванш", — приводит слова Иско Marca.
Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико» состоится сегодня, 2 мая, начало — в 21:45 мск.