«Барселона» заинтересовалась Сери в качестве альтернативы Верратти

Руководство «Барселоны» проявляет интерес к полузащитнику «Ниццы» Жан-Мишелю Сери, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, в каталонском клубе рассматривают возможность покупки этого футболиста в том случае, если не удастся приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Последнего испанский гранд хочет приобрести в первую очередь.
По итогам 35 туров чемпионата Франции Сери, которого многие называют африканским Хави, принял участие в 31 матче, отметившись 9 результативными передачами.
Действующий контракт Сери с французским клубом рассчитан до лета 2019 года.