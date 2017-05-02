Нагатомо: в Италии игрока оскорбляют как преступника, если он ошибается

Защитник «Интера» Юто Нагатомо прокомментировал свою ошибку в матче 34-го тура чемпионата Италии, в котором его команда уступила «Наполи» на своём поле со счётом 0:1.
«Если в Италии у тебя всё получается, то к тебе относятся как к Богу. Если ошибаешься — тут же критикуют и оскорбляют как преступника. В этом нет морали и элементарного уважения. Я горжусь тем, что играю в такой требовательной стране уже семь лет, немногим это удаётся. Только это даёт мне силы смотреть вперёд и двигаться дальше», — написал Нагатомо в «Твиттере».