Зюле: верю, что преуспею в «Баварии», иначе не подписывал бы контракт

Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле не сомневается в том, что сможет добиться успехов в мюнхенской «Баварии». Цвета немецкого гранда футболист будет защищать со следующего сезона.
«Естественно, я ставлю перед собой цели. Хочу как можно скорее найти своё место в «Баварии». Главное для меня в том, чтобы я продолжал совершенствовать свои игровые качества. И в «Баварии» я имею возможность сделать это лучше, чем в каком-либо ином клубе. Остальное – вопрос каждодневной работы. О более высоком уровне и мечтать нельзя. Я верю, что преуспею в «Баварии», иначе не подписывал бы контракт. Так что предстоящий вызов меня радует», — цитирует Зюле tz.
С «Баварией» Зюле подписал контракт до 30 июня 2022 года.