«Урал»: увы, не удалось порадовать победой многотысячную армию поклонников клуба

«Урал» после финального матча Кубка России с «Локомотивом» (0:2) выступил с официальным обращением в адрес болельщиков екатеринбургской команды.
«Футбольный клуб «Урал» выражает огромную благодарность всем болельщикам нашей команды за ту поддержку, которую вы оказали футболистам в финале Кубка России. По нашим данным, более 2 тыс. поклонников «Урала», несмотря на расстояние и серьёзные финансовые затраты, прилетели в Сочи поболеть за любимую команду в самом важном матче в истории клуба. Наши болельщики заполнили не только фанатский сектор стадиона «Фишт», но и центральные сектора арены, болели ярко, слаженно, корректно и дисциплинированно.
Кроме того, около 5 тыс. поклонников «Урала» собрались в фан-зоне в Екатеринбурге, где была организована прямая трансляция встречи. Мы очень ценим вашу любовь! Увы, команде не удалось порадовать многотысячную армию поклонников победой, но футболисты приложат максимум усилий, чтобы достойно завершить сезон и принести вам ещё много ярких эмоций! Приглашаем на наши ближайшие матчи в чемпионате России! Вперед, «Урал»!" — говорится на официальном сайте клуба.