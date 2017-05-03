Буффон проведёт 100-й матч за «Ювентус» в Лиге чемпионов

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выйдет в стартовом составе туринской команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Монако».
Таким образом, 39-летний вратарь сегодня сыграет свой 100-й матч за «Ювентус» в Лиге чемпионов.
Буффон станет первым игроком, который достигнет отметки в 100 матчей в этом турнире за «старую синьору».
Рекордсменом по количеству матчей в Лиге чемпионов за один клуб является бывший полузащитник «Барселоны» Хави (151).
Лидером по количеству матчей в Лиге чемпионов является бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс, ныне выступающий за «Порту». В его активе 164 матча.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Ювентус». Начало — в 21:45 мск.