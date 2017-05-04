Фассоне провёл переговоры с руководством «Аталанты» по трансферу Кесси в «Милан»

Представители «Милана» провели переговоры с агентом полузащитника «Аталанты» Франка Кесси и с руководством клуба из Бергамо, сообщает Football Italia. Россонери надеются опередить «Рому» и перехватить 20-летнего ивуарийца.
По данным источника, на встрече присутствовали директор «Милана» Марко Фассоне, агент Кесси Джордж Атангана, спортивный директор «Аталанты» Луиджи Сартори и президент клуба Антонио Перкасси.
У «Аталанты» зимой было предварительное соглашение с «Ромой» о трансфере Кесси за € 28 млн. Однако сделка была отложена после того, как из Бергамо в миланский «Интер» уехал другой полузащитник — Роберто Гальярдини. После этого в борьбу за Кесси вступил «Милан».
В нынешнем сезоне ивуарийский хавбек провёл 27 матчей в итальянской Серии А, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.