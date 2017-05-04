Болельщики «Спартака» вписали на странице клуба в Википедии 10-е чемпионство

На странице московского «Спартака» в русскоязычной версии «Википедии» в разделе достижения клуба болельщики столичного клуба уже добавили чемпионство по итогам сезона-2016/17.
После 26 туров «Спартак» единолично лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги. Для досрочного завоевания чемпионского титула столичной команде необходимо набрать хотя бы четыре очка вне зависимости от результатов преследователей.
В 26-м туре подопечные Массимо Карреры на своём поле сыграют с «Томью». Встреча состоится 6 мая.