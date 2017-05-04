В чемпионате Португалии в новом сезоне будут использовать видеопомощника арбитра

Начиная с сезона-2017/18 во всех матчах высшего дивизиона чемпионата Португалии будет использоваться система видеопомощника арбитра (VAR), сообщает официальный сайт федерации футбола страны. По информации португальского издания A Bola, её реализация обойдётся в € 1 млн.
VAR призван помочь судьям в принятии решений при забитых голах, удалениях, пенальти и определении степени вины футболиста, который должен получить наказание. Арбитр во время игры может обратиться за помощью к VAR, или сам видеоассистент может уведомить судью. При этом окончательное решение всегда остаётся за главным арбитром.
FPF уже провела девять тестов VAR в автономном режиме и планирует использовать видеоассистента судьи в полноценном режиме в финале Кубка Португалии 28 мая.