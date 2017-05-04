Швайнштайгер: хотел бы видеть Неймара в футболке «Баварии»

Бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер, который ныне выступает за американский «Чикаго Файр», сообщил, что хотел бы видеть нападающего «Барселоны» Неймара в футболке мюнхенского клуба.
«Трудно ответить на вопрос о том, переход какого игрока в «Баварию» я бы хотел увидеть. Вероятно, хотел бы увидеть в футболке клуба Неймара, но не знаю, захотел бы он этого сам. На самом деле являюсь поклонником не только его игрового стиля, но и личных качеств. Всё пошло с того, как он хотел заполучить мою футболку. В «Баварии» был Данте, который играл с ним в сборной Бразилии, поэтому через своего партнёра по команде я передал свою футболку Неймару. Каждый раз, когда мы встречались с ним на поле, проявляли уважение друг к другу.
Ещё помню, в 2014 году случайно встретил Неймара в своём отпуске. Мы провели несколько дней вместе, это было весело. Он является хорошим парнем – типичным бразильцем. Неймар сейчас один из лучших футболистов мира», — цитирует Швайнштайгера Goal.