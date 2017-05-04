В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сообщили, что не вели переговоров с Диего Костой

Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» опроверг информацию о переговорах с нападающим «Челси» Диего Костой.
Ранее Cadena Ser сообщила, что 28-летний форвард сборной Испании подписал предварительный контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и будет получать € 30 млн в год. Также сообщалось, что «Челси» дал добро на переход игрока и заработает на его трансфере около € 90 млн.
«Уважаемые медиа и футбольные болельщики, в связи с широко распространёнными слухами о переходе игрока „Челси“ Диего Косты в „Тяньцзинь Цюаньцзянь“, клуб хотел бы пояснить, что никаких переговоров относительно трансфера не было», — приводит заявление китайского клуба Daily Express.
Диего Коста подписал предварительный контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»