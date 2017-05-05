Альба: людям нравится наблюдать за игрой Месси больше, чем за Роналду

Защитник «Барселоны» Хорди Альба заявил, что, по его мнению, даже когда нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду находится в отличной форме, болельщикам приятнее наблюдать за игрой форварда «Барсы» Лионеля Месси.
«Я не знаю, кто определяет победителя премии „Золотой мяч“, или обладателя титула лучшего игрока в мире. У каждого своё мнение. По-моему, Хави и Иньеста должны были что-то выиграть.
Но мое мнение также в том, что Месси — лучший в мире. Роналду — классный игрок, который много забивает. Он гений, без сомнения. Но я думаю, что людям, вне зависимости от клубных препочтений, больше нравится наблюдать за игрой Месси", — приводит слова Альбы FourFourTwo.