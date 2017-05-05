Альба: не знаю, кто будет новым наставником «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Хорди Альба отметил, что ему неизвестно имя будущего главного тренера сине-гранатовых. Нынешний наставник каталонской команды Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона.
«Лично я не знаю, кто будет новым наставником «Барселоны». Это вопрос, который должно решить руководство клуба», — приводит слова Альбы испанское интернет-издание Sport.
До сих пор испанские СМИ называли имя не одного специалиста в качестве кандидата на пост главного тренер «Барселоны». Среди них, в частности, можно отметить главного тренера «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде и помощника Луиса Энрике Хуана Карлоса Унсуэ.