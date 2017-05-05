Коутиньо может принять участие в матче «Ливерпуля» с «Саутгемптоном»

Полузащитник «Ливерпуля» Фелипе Коутиньо сообщил, что травма, полученная им в матче 35-го тура АПЛ с «Уотфордом» (1:0), не является серьёзной. Игрок вернулся к тренировкам с командой и может принять участие в игре мерсисайдцев против «Саутгемптона».
«Моё состояние улучшилось. Я получил повреждение в результате жёсткого отбора, поначалу было очень больно, но теперь стало легче. Конечно, когда так рано покидаешь поле, чувствуешь раздражение, но, к счастью, не случилось ничего критического, это был просто жёсткий отбор, и в конечном итоге мы одержали победу в матче», — приводит слова Коутиньо Daily Mail.
Коутиньо получил повреждение в единоборстве с одним из защитников «Уотфорда» и покинул поле на 13-й минуте, вместо него в игру вошёл Адам Лаллана. После ухода с поля Коутиньо обвязали бедро повязкой.
Поединок 36-го тура АПЛ, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном», состоится 7 мая, начало — в 15:30 мск.