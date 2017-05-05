Апелляционный комитет ФИФА отменил четырёхматчевую дисквалификацию Месси

Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную аргентинской футбольной ассоциацией от имени Лионеля Месси против решения, принятого дисциплинарным комитетом ФИФА о дисквалификации игрока. В итоге наказание, наложенное на форварда сборной Аргентины, было отменено. Об этом сообщает сайт ФИФА. Санкции сняты из-за недостаточных доказательств. Также был отменён денежный штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков.
Напомним, что форвард «альбиселесте» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече с чилийской командой. Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух. После матча с чилийской сборной Аргентина встретилась в 14-м туре с Боливией и проиграла на выезде со счётом 0:2. Лионель Месси участия в игре из-за дисквалификации не принимал.
На сегодня аргентинцы с 22 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. Команде осталось провести в квалификации ЧМ-2018 четыре матча, соперники — Уругвай (в гостях), Венесуэла (дома), Перу (дома), Эквадор (в гостях).