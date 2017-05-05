Р. Гарсия: пока Тотти не рассказал о своём будущем, мы не должны решать за него

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия, в прошлом возглавлявший «Рому», поделился мнением о будущем капитана римской команды Франческо Тотти. Ранее появилась информация, что 40-летний форвард по окончании этого сезона завершит карьеру и станет директором «Ромы».
«Пока Франческо сам не рассказал о своём будущем, мы не должны решать за него. Может быть, он решится провести ещё один сезон, но я буду говорить на эту тему после официального заявления самого игрока.
Тотти в «Марселе»? Это фантастический игрок, но его ждёт будущее в руководстве «Ромы». После этого всё возможно, время ещё придёт", — цитирует Гарсию Football Italia.