Черчесов: «Спартак» становится базовым клубом сборной естественным образом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как относится к тому, что у его бывшего клуба «Спартака» сейчас наибольшее представительство в национальной команде — шесть человек.
«Мы не можем влиять на переходы футболистов. Условно, не было бы Самедова и Джикии в „Спартаке“ – игроков из этого клуба в национальной команде оказалось бы меньше. Потом они появились. Но это не означает, что „Спартак“ кто-то намеренно делает базовым клубом сборной. Просто так получается естественным образом.
Хотя для тренеров сборной подспорье, когда та или иная линия в основном представлена футболистами одного клуба. Как это было раньше, когда оборона была «армейская», полузащита – зенитовская. Наигранные связи – это хорошо. Но если сегодня этого нет, значит, следует исходить из реалий», — сказал Черчесов в интервью «Спорт-экспрессу».