Лопырёва: на ЧМ-2018 уровень безопасности будет выше, чем в других странах

Посол чемпионата мира 2018 года от Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва рассказала о подготовке России к Кубку конфедераций — 2017 и ЧМ-2018.
«Безусловно, такие турниры, как Кубок конфедераций и чемпионат мира, – это грандиозные события для нашей страны. Уровень подготовки достаточно высокий, подобное мероприятие способствует объединению россиян. Огромное количество молодёжи хочет быть волонтёрами. На одно место мечтало попасть порядка 8-9 человек.
На примере того, как мы встречали «МЮ», можно оценить, что уровень безопасности высокий. Мы организовали горячую линию для болельщиков. Звонили, чтобы узнать, где сфотографироваться с послом чемпионата мира. Люди настроены доброжелательно.
Знаю, мы не можем изменить того, что случилось во Франции во время чемпионата Европы, но мы можем сделать лучше то, что будет. У нас уровень безопасности будет выше, чем в других странах", — передаёт слова Лопырёвой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.