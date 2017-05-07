Тотти недоволен директором «Ромы» Мончи из-за сообщения о завершении карьеры

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти был недоволен тем, что спортивный директор клуба Мончи сообщил прессе о завершении его карьеры по окончании сезона. Marca сообщает, что Тотти хотел выступить с официальным заявлением самостоятельно, и это стало поводом для личного конфликта между футболистом и спортивным директором.
Как следствие, Тотти не стал отвечать прессе на вопросы о своём будущем, несмотря на заявление Мончи.
«Вы узнаете в конце сезона», — сказал футболист.
48-летний Мончи стал спортивным директором «Ромы» в конце апреля, подписав с римлянами контракт на четыре года с опцией продления на пятый сезон.