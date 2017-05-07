Тухель: да, «Боруссия» забила «Хоффенхайму» из офсайда, но я рад любому голу

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал итог матча 32-го тура Бундеслиги, в котором его команда одержала победу над «Хоффенхаймом» (2:1) и признал, что гол полузащитника «шмелей» Марко Ройса был забит из офсайда.
«Мы показали выдающуюся игру в защите — это был ключ к победе. Да, мы забили из офсайда, но, знаете, я рад любому голу.
Снова хочу подчеркнуть, что мы не закончили сезон. Нам предстоят тяжёлые недели, и важно не растерять тот хороший ход, который мы сейчас набрали. Нам нужны ещё три победы в Бундеслиге", — приводит слова Тухеля Goal.