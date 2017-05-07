Касемиро: судьба титула в Испании зависит от «Реала», мы не смотрим на «Барсу»

Полузащитник «Реала» Карлос Касемиро после победы над «Гранадой» (4:0) в матче 36-го тура Примеры выразил мнение, что судьба чемпионской гонки всё ещё зависит от мадридской команды.
«Реал» набрал 84 очка и догнал «Барселону», которая идёт на первом месте по дополнительным показателям. При этом мадридский клуб провёл на один матч меньше, чем каталонский.
«Мы не смотрим на „Барселону“, мы смотрим на себя. Всё до сих пор зависит от нас. Мы знаем, что если выиграем все свои матчи, то станет чемпионами», — цитирует Касемиро Goal.