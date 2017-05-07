«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00

Сегодня, 7 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» состоится матч 36-го тура английской Премьер — лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».
Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед».
Ранее команды встречались друг с другом 224 раза. 80 матчей завершились победой «Арсенала», 50 раз команды сыграли вничью, и 94 раза сильнее оказались футболисты «Манчестер Юнайтед». Последняя встреча между командами состоялся в ноябре 2016 года и завершилась вничью со счётом 1:1.
В таблице АПЛ «Арсенал» (60 очков) располагается на шестой строчке, а «Манчестер Юнайтед» (65) — на пятой.