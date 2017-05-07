«Оренбург» — «Краснодар»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Краснодара» на матч 27-го тура российской Премьер-Лиги.
«Оренбург»: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Воробьёв, Афонин, Сиваков, Георгиев, Парняков, Драгун, Григорьев, Лобжанидзе.
Запасные: Гутор, Бордачёв, Жунич, Бреев, Нехайчик, Коронов, Ефремов, Саная, Дюриш.
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Жигулёв, Каборе, Классон, Смолов, Вандерсон.
Запасные: Абаев, Сафонов, Калешин, Налдо, Жоаозиньо, Подберёзкин, Перейра, Лаборде.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Краснодар». Начало — в 14:00 мск.