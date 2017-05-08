Гол Балотелли не спас «Ниццу» от поражения в матче с «Марселем»

«Марсель» выиграл у «Ниццы» в матче 36-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счетом 2:1.
В середине первого тайма Бафетимби Гомис вывел «Марсель» вперед. На 50-й минуте Марио Балотелли провел ответный мяч. В середине второго тайма Патрис Эвра принес «Марселю» победу.
«Ницца» (77 очков) занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая от идущего вторым «ПСЖ» на 6 баллов. «Марсель» (58 очков) занимает пятую строчку в чемпионате.