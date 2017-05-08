Зобнин объяснил, почему в «Спартаке» не стали собираться смотреть матч «Зенита»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин объяснил, почему игроки «Спартака» не стали собираться смотреть матч 27-го тура РФПЛ «Зенит» — «Терек» (0:1), по итогам которого красно-белые стали чемпионами.
«Почему не стали собираться смотреть «Зенит» — «Терек»? Всё-таки планировали лететь в Пермь, побеждать и становиться чемпионами там. Не рассчитывали на поражение «Зенита», потому особо и не хотели смотреть. Смотрели только на себя в первую очередь. С «Томью» взяли три очка, потому какие могут быть вопросы к нам.
Понятно, что игра была не самая качественная и зрелищная. Но в конце чемпионата надо просто побеждать. Не важно, при какой игре. Так что решение не собираться на «Зенит» — «Терек» не связано с Каррерой. Хотя понятно, что он был недоволен. Но уже сегодня, думаю, все мы забыли тот матч, радуемся и празднуем", - сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалевым.