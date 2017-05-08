Джака: никто не заставит меня изменить стиль игры

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака заявил, что не собирается менять свой стиль игры. 24-летний швейцарский футболист в этом сезоне получил две прямые красные карточки в матчах Премьер-лиги за грубую игру.
«В футболе критикуют любого, кого удалили с поля. Этой мой стиль игры, и никто не заставит меня изменить его. Даже если я получу ещё одну красную карточку, то так тому и быть. Думаю, подобные наказания служат для меня уроком, я становлюсь умнее и опытнее», — приводит слова Джаки интернет-портал Goal.