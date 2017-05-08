Унсуэ — Неймару: если продолжишь в том же духе, повторишь путь Роналдиньо

В последнее время между игроками «Барселоны» и тренером команды Хуаном Карлосом Унсуэ, считающимся одним из основных кандидатов на должность нового наставника сине-гранатовых, ощущается напряжённость, сообщает Marca.
На днях Унсуэ отчитал нападающего Неймара на глазах у других футболистов. «Если ты продолжишь в том же духе, то повторишь путь Роналдиньо», — сказал специалист, обращаясь к звёздному бразильцу. Замечание, которое должно было заставить Неймара собраться, оказало обратный эффект. Бразилец — не единственный игрок «Барсы», который плохо ладит с Хуаном Карлосом. В раздевалке сине-гранатовых ходят разговоры о том, что некоторые игроки уйдут из клуба, если Унсуэ назначат главным тренером команды.