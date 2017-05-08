«Леганес» разгромил «Бетис» и обошёл «Депортиво»

«Леганес» разгромил «Бетис» в матче 36-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 4:0. «Бетис» потерпел третье поражение в турнире подряд.
Дубль оформил Александер Шимановски (первый мяч — с пенальти), по разу отличились Набиль Эль-Зхар и Габриэл.
«Леганес» (33 очка) обошёл «Депортиво» (32 балла) и поднялся на 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис», имеющий в активе 37 баллов, находится на 15-й строчке в Примере.