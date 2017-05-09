Маскерано хочет остаться в «Барселоне», но выдвигает условие об игровой практике

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано хотел бы продолжить выступление за сине-гранатовых как минимум в течение ещё одного сезона, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Однако футболист сборной Аргентины выдвигает каталонскому клубу условие: Маскерано не намерен остаться в испанском гранде любой ценой и хочет иметь соответствующую игровую практику. Маскерано уверен, что качество его игры позволяет ему участвовать в матчах самого высокого уровня. Если же Маскерано не обеспечат игровым временем, то он может перейти в другой европейский клуб. Для Маскерано немаловажно и то, чтобы он был в надлежащей форме к старту чемпионата мира, если национальная команда завоюет право участия в финальной стадии мундиаля.
Действующий контракт Маскерано с «Барселоной» в силе до лета 2019 года.