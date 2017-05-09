Коман: останусь в «Баварии», если клуб не приобретёт Месси или Роналду

Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы. Французский футболист одновременно подчеркнул, что главное для него в немецком гранде – игровая практика.
«Я останусь в «Баварии», если клуб не приобретёт Месси или Роналду. Я молод и должен играть», — приводит слова Комана TF1.
Ранее сообщалось, что в услугах Комана заинтересован «Манчестер Сити», предложивший за футболиста € 60 млн. Однако мюнхенцы не собираются расставаться со своим игроком.