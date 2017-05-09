Бэйл: уверены, что «Реал» показал не все свои козырные карты

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл не сомневается, что команда способна выиграть Лигу чемпионов. В первом матче полуфинала турнира «Королевский клуб» на своём поле одержал уверенную победу над «Атлетико» со счётом 3:0.
«Мы уверены, что «Реал» показал не все свои козырные карты. И у нас положительные ощущения. Мы играем достойно и нормально, чтобы с каждым матчем команда демонстрировал всё более сильную игру. Мы всегда чувствуем себя способными победить в любом соревновании. Конечно, нелегко доходить до финала Лиги чемпионов и выиграть турнир. Нас ждёт сложная борьба, но мы верим в нашу победу», — сказал Бэйл в интервью Nissan.
Ответная игра между «Атлетико» и «Реалом» состоится 10 мая.