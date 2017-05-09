Раджи: «Монако» нужно чудо в ответном матче с «Ювентусом»

Защитник «Монако» Андреа Раджи поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». В первой игре монегаски на своём поле уступили со счётом 0:2.
«Если наши полузащитники и нападающие будут в форме и мы забьём ранний гол, у нас всё ещё будет шанс сделать это.
Очевидно, нам нужно чудо, и мы это знаем. Мы не сумасшедшие, но должны верить, что сможем это сделать", — цитирует Раджи Football Italia со ссылкой на L'Equipe.
Ответный матч состоится в Турине сегодня. Начало — в 21:45 мск.