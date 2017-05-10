Маркизио: «Ювентус» с нетерпением ждёт финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио подвёл итоги противостояния с «Монако» в полуфинале Лиги чемпионов (2:0, 2:1). Хавбек выразил мнение, что его команда незаслуженно проиграла «Баварии» в 1/8 финала прошлогоднего розыгрыша турнира (2:2, 2:4 д.в.), однако то поражение сделало туринцев сильнее.
«У нас было много моментов в ответной игре с „Монако“, поэтому нормально, что соперник тоже что-то создавал. Теперь мы с нетерпением ждём финала. В прошлом сезоне мы проиграли „Баварии“. Может быть, это было незаслуженно, но благодаря таким играм мы растём», — приводит слова Маркизио TMW.
В финале туринцы встретятся с победителем второго полуфинала «Реал» – «Атлетико». В первом матче «сливочные» одержали уверенную победу — 3:0.