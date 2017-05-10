Аллегри считает, что победить «Реал» сложнее в двух матчах, чем в одном

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что в одном матче многое могут решить отдельные нюансы. Рулевой «старой синьоры» сказал это в ответ на вопрос о том, предпочёл бы он побороться с мадридским «Реалом» в двух матчах или в одном.
«Посмотрим. Судьба финального матча решается за счёт отдельных деталей. А одерживать победу в двух играх сложнее», — приводит слова Аллегри AS.
Бьянконери уже завоевали путёвку в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале «Монако». «Реал» в первой игре полуфинала одержал на своём поле уверенную победу над «Атлетико» со счётом 3:0. Ответная встреча состоится сегодня, 10 мая.