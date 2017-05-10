Бубнов: мог бы Каррера возглавить сборную России? Он сильнее Черчесова

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов отметил заслугу в чемпионстве команды председателя совета директоров красно-белых Леонида Федуна, а также выразил мнение, что главный тренер команды Массимо Каррера как специалист сильнее наставника сборной России Станислава Черчесова.
«Признаю ли, что ошибался, когда говорил, что при Федуне «Спартак» никогда не станет чемпионом? Я говорил, что при том уровне организации и менеджменте «Спартак» не станет чемпионом. Сейчас же произошли позитивные изменения и серьёзная реорганизация. Могу признать, что чемпионство «Спартака» – это в том числе заслуга Федуна. Могу поздравить его с этим. Хотя перед сезоном он говорил, что команда не готова к победе в чемпионате. Проблемы «Спартака» были напрямую связаны с Федуном – он участвовал во многих процессах и, соответственно, на нём лежала и ответственность. То же самое и сейчас – его заслуга в успехе «Спартака» высока.
Если говорить о перспективах «Спартака» в Лиге чемпионов, то Каррера сказал, что этот турнир команда не выиграет. На мой взгляд, успехом будет выход из группы. Мы не знаем соперников и футболистов, которые придут под ЛЧ. Уверен, что «Спартак» будет хорошо готов физически, а об остальном что-то говорить пока рано.
Мог бы Каррера возглавить сборную России в 2018 году? Даже сейчас он как специалист сильнее Черчесова. Это объективно. Каррера пришёл и сразу стал чемпионом. Черчесов в России не смог стать чемпионом. Кроме того, он никогда не работал в командах высокого европейского уровня с высококлассными специалистами. У Черчесова больше опыт работы? Я так не думаю. Где Черчесов работал, а где Каррера», — цитирует Бубнова Sportbox.