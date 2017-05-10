Габи: волшебная игра Бензема в эпизоде с голом «Реала» лишила «Атлетико» шансов

Полузащитник «Атлетико» Габи поделился впечатлениями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1). «Атлетико» вылетел из турнира, так как в первом матче «Реал» победил со счётом 3:0.
«Победа в сегодняшнем матче — меньшее, что мы могли сделать. «Атлетико» прекрасно начал матч и быстро повёл 2:0, но волшебная игра Карима Бензема в эпизоде с голом «Реала» лишила нас шансов. Несмотря на это, мы не опускали рук и боролись до конца.
Мы никогда не переставали верить в то, что можем отыграться. Без этого нельзя бороться с «Реалом» или «Барселоной». Я горжусь командой и нашими болельщиками», — цитирует Габи Marca.