Симеоне: очень жаль, что нельзя клонировать Година и Габи

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1). «Атлетико» вылетел из турнира, так как в первом матче «Реал» победил со счётом 3:0.
«Мы играли с великолепным соперником. «Атлетико» очень сильно осложнил себе задачу в первом матче, но сегодня команда показала, за счёт чего мы уже несколько лет конкурируем с лучшими клубами Европы. Это был необыкновенный матч, мои игроки приложили огромное количество усилий.
Очень жаль, что нельзя клонировать Диего Година и Габи, которые отдали «Атлетико» свои карьеры. Мы здорово играли, но гол Иско сделал задачу практически невозможной. Мы верили в успех и были близки к своей цели, но Кейлор Навас сегодня был хорош», — цитирует Симеоне Marca.