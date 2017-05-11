Куртуа: этот сезон стал для «Челси» более особенным из-за провального прошлого

Вратарь лондонского «Челси» Тибо Куртуа признался, что мечтает как можно скорее оформить чемпионский титул в АПЛ. За 3 тура до конца чемпионата синие лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, «Тоттенхэм», на 7 очков. В 36-м туре «Челси» на выезде сыграет с «Вест Бромвич Альбион».
«Мы надеемся стать чемпионами с первой попытки. Знаем, что «Вест Бромвич» — весьма сложный соперник. Любая команда, которая приезжает к ним в гости, сталкивается с проблемами. Они находятся на 8-м месте, и у них получился хороший сезон.
Я перешёл в «Челси» из клуба, который стал чемпионом Испании, и в первый же сезон снова выиграл чемпионат с новой командой. Это было очень приятно. Нынешний сезон стал для нас ещё более особенным из-за провального прошлого. Мы близки к победе в чемпионате, и после прошлого сезона это будет большим достижением», — приводит слова Куртуа Marca.
По итогам минувшего сезона «Челси» занял 10-е место в АПЛ.