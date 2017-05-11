Лукаку — трансферная цель №1 для «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку является главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье, утверждает Daily Star. По данным источника, наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью сделает всё возможное, чтобы заполучить игрока сборной Бельгии.
В услугах Лукаку, которому 13 мая исполнится 24 года, также заинтересован «Челси», однако «МЮ» настроен более решительно. В частности, манкунианцы готовы заплатить «Эвертону» £ 85 млн за Ромелу. Самому футболисту в «Манчестер Юнайтед» намерены предложить контракт с зарплатой около £ 230 тысяч в неделю.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» готов продать бельгийца предстоящим летом за £ 100 млн.
В нынешнем сезоне Лукаку провёл 35 матчей в АПЛ, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.