«Боруссия» Д интересуется форвардом «Наполи» Миликом

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к нападающему «Наполи» Аркадиушу Милику, утверждает Bild.
По информации источника, неаполитанцы могут согласиться отпустить 23-летнего поляка как минимум в аренду, ведь с ролью центрфорварда всё успешнее справляется Дрис Мертенс. Если бельгиец не надумает покинуть «Наполи», уход Милика станет весьма вероятным.
Милик перешёл в «Наполи» летом 2016 года из «Аякса», подписав контракт на пять лет. В текущем сезоне Аркадиуш провёл 16 матчей в чемпионате Италии (лишь 4 из них — в основном составе) и забил 5 голов.