Роналду: большое спасибо болельщикам «Реала», увидимся в Кардиффе

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду выразил благодарность болельщикам команды за поддержку в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико». Подопечные Зинедина Зидана проиграли со счётом 1:2, но по сумме двух встреч вышли в финал.
«Большое спасибо болельщикам «Реала», увидимся в Кардиффе. Теперь мы должны сконцентрироваться на победе в чемпионате Испании, а потом подумать и о финальной игре Лиги чемпионов. Наша команда в соответствующем состоянии. Это доказывают как те, кто играет больше, так и те, кто выходит на поле реже», — приводит слова Роналду AS.
В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с туринским «Ювентусом». Игра состоится 3 июня.