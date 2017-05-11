В Саудовской Аравии готовы заплатить £ 920 тыс. за четырёхчасовую аренду Роналду

Любой желающий может оказаться в компании нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Для этого достаточно заплатить внушительную сумму, и четыре часа в обществе с обладателем «Золотого мяча» обеспечены. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на книгу The Dirty Business.
Чтобы арендовать футболиста на четыре часа, нужно заплатить £ 920 тыс. Некая компания из Саудовской Аравии уже выразила желание воспользоваться данной услугой.
По этой цене представители компании смогут провести четыре часа с португальцем, оставить два упоминания в социальных сетях, получил пять футболок с автографом Роналду и устроить фотосессию.
Кроме того, фирме разрешено использовать его изображение для региональной рекламы в течение одного дня.