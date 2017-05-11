Кан: в спортивном плане считаю переход Швайнштайгера в «Чикаго» неинтересным

Бывший голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал переход полузащитника Бастиана Швайнштайгера из «Манчестер Юнайтед» в американский клуб «Чикаго Файр». Кан считает, что в спортивном аспекте экс-футболист мюнхенцев и сборной Германии ничего от этого не выиграл.
«Если Бастиан этим переходом начал планировать карьеру после карьеры футболиста, то тогда этот шаг имеет смысл. Он будет иметь возможность усовершенствовать английский и познакомиться с вопросами, касающимися футбольного рынка и маркетинга. Но в спортивном плане считаю переход Швайнштайгера в «Чикаго Файр» неинтересным для него», — приводит слова Кана интернет-издание Sport1.