«Атлетико» заинтересован в услугах Варди и Алексиса

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне начал строить планы на следующий сезон. The Independet сообщает, что в сферу интересов «матрасников» попали два футболиста, выступающие в АПЛ.
Диего Симеоне хочет видеть в своей команде нападающего «Лестер Сити» Джейми Варди и форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса. Источник в клубе сообщил, что аргентинец был впечатлён игрой Варди в Лиге чемпионов.
Помимо вышеуказанных футболистов, «Атлетико» рассматривает вариант с приглашением в команду нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани и форварда «Реала» Альваро Мораты.
Контракт Джейми Варди с «Лестером» действует до лета 2020 года, а договор Алексиса Санчеса с «Арсеналом» истекает в конце сезона-2017/18.